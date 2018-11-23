Подвох, кроющийся на многих АЗС, позволяет инспекторам ДПС устраивать там засады на автолюбителей, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о схемах движения, по которой должны передвигаться водители на заправках. Однако, многие либо не обращают внимания, либо о ней не знают.

Так, проехав «под кирпич», вы нарушаете ст. 12.15 КоАПч.4, предусматривающую за выезд на встречную полосу отстранение шофера от управления автомобилем от 4-х месяцев до полугода. Однако, в соответствии с ГОСТом 52289-2004, относящимся к Техническим средствам дорожного движения, установка знака 5.5 разрешается только на проезжем полотне, к которому АЗС, как сказано в Правилах дорожного движения (п.1.2) отношения не имеет. Если инспектор убеждает вас в обратном и выписывает штраф - он не прав и намеренно вводит вас в заблуждение.

Еще один момент, когда машина находится между соседними колоннами и перекрывает доступ к оборудованию другим участникам движения. Здесь ответственность наступает по статье 12.19 КоАП (ст.4), запрещающей создание преград для другого транспорта. Цена вопроса - 2000 рублей. Все передвижения по автозаправке регламентируются «Паспортом АЗС», при этом, схема движения должна быть доступна для всеобщего обозрения и не противоречить требованиям ПДД. Согласно документу оператор должен находиться около колонок и регулировать поток машин.



Кроме того, вспомним случаи, когда водители забывают пистолет в баке или неумышленно портят заправочную колонку. Для того, чтобы в этом случае избежать серьезных неприятностей, важно вовремя остановиться и не покидать территорию автозаправки. Если вы уже отъехали, вернитесь немедленно и обратитесь к администратору. Постарайтесь оформить соглашение с администрацией о добровольном размещении ущерба, где представитель откажется от претензий, поставит свою роспись, укажет инициалы, дату и поставит печать, что соответствует Гражданскому Кодексу РФ (ст. 1064 ч.1). Автовладелец должен потребовать второй экземпляр соглашения и расписку в получении указанной суммы. Рекомендуется оформлять документы в присутствии полиции. Это связано с выдачей подтверждающего документа об отказе в возбуждении дела.

Если сбежите с АЗС с пистолетом в баке - ждите лишения прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток.

Таисия Масина