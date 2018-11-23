Самолет потерпел крушение в Эфиопии. Среди погибших оказались трое россиян - инструктор по прыжкам с парашютом и молодая семейная пара, которая работала в "Сбербанк Лизинг", сообщает DEITA.RU.

Данную информацию подтвердили в Сбербанке. Муж и жена были уроженцами Таганрога. В Эфиопию полетели на отдых. Инструктор по прыжкам - родом из Твери. По словам руководителя федерации парашютного спорта Тверской области Ольги Коваленко, молодой человек работал так называемым тандем-инструктором, и помогал начинающим парашютистам совершить первый прыжок.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в кенийский Найроби. Самолет упал вскоре после взлета в 60 километрах от аэропорта. Погибли 157 человек, в их числе трое россиян. Посольство РФ в Эфиопии пообещало оказать содействие в возвращении тел погибших на родину.



Таисия Масина