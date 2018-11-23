Чехия запретила въезд в страну члену российской делегации, которая во главе с министром торговли и промышленности РФ Денисом Мантуровым прибыла на двустороннюю межправительственную комиссию, сообщает DEITA.RU.

По его словам, во въезде также отказано начальнику отдела Чехии и Словакии третьего европейского департамента МИД РФ Андрею Кузнецову. Важно, что в Праге никак не объяснили такой шаг ни самому делегату, ни российскому посольству.

Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин, отказ во въезде сотруднику МИД РФ является проявлением недружественных действий и не останется без ответа.

В Государственной Думе тоже не оставили без внимания инцидент с российским делегатом, пишет РИА ФАН.



Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов усомнился в том, что Прага намеренно захотела спровоцировать международную напряженность, и предположил, что ситуация могла произойти из-за технического сбоя.

По словам парламентария, вопрос может быть решен на уровне министерств иностранных дел обеих стран.

В то же время он обратил внимание, что число выпадов против российских делегатов, заявлений против России растет, что связано с жесткой риторикой, навязанной Западом.

«Это связано с набирающей обороты тенденцией, когда западное сообщество владеет информационным полем, а Россию пытаются обвинить во всех грехах: то во вмешательстве в выборы, то в отравлении кого-то. Несмотря на то, что Запад еще ни разу не предъявил доказательства «нарушений РФ», страсти только нагнетаются. Разумеется, это влияет на рядовых чиновников, которые принимают решение — впускать или не впускать российских граждан. Это совершенно недопустимо и надуманно», — подытожил депутат.



Таисия Масина