Вечером 13 марта в полицию Владивостока поступил звонок от 28-летнего мужчины с сообщением об обнаружении в районе стройки на улице Володарского избитой девушки в шоковом состоянии, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Случайные прохожие стали свидетелями того, как пострадавшую выбросили из машины.

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники ГАИ и врачи скорой, которые оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу. Сама девушка, проживающая в Первомайском районе, пояснила, что ее избил сожитель, с которым у нее произошел конфликт.

Сотрудники полиции опросили пострадавшую и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Игорь Бегунов