Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» проиграл в гостях в Верхней Пышме «Уралмашу» со счетом 70:84, сообщает DEITA.RU.

Первая половина проходила в равной борьбе с частой сменой лидера. На большой перерыв приморская команда ушла при «-2». Но в третьей четверти произошел провал. В заключительной десятиминутке приморцы обозначили борьбу – Саяпин, Колюшкин и Вздыхалкин сократили отставание до трех бросков, но за две минуты до конца матча попытка тактики безобидного тактического фола обернулась дисквалификацией Колюшкина, и после двух забитых хозяева получили дополнительную атаку. Время было только на стороне «Уралмаша», и в ответной игре «заводчане» взяли реванш.



Самым результативным игроком в составе владивостокцев стал Максим Колюшкин, набравший 17 очков, второй подряд дабл-дабл оформил Владимир Голубович – 15 очков + 12 подборов. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Аарон Паркс – 22 очка. Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке 14 марта с «Самарой». Начало встречи в 19:00.

Главная же футбольная битва Дальнего Востока состоится 10 марта во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало встречи в 15:00. В матче 26 тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ «Луч» встретится со своим извечным и самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА».

Дмитрий Санников