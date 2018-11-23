В Приморье установились положительные температуры, лед тает и разрушается. В связи с этим выходить на лед категорически запрещено. Это может быть опасно для жизни и здоровья, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отметили в ведомстве, акватория Уссурийского залива на данный момент полностью очищена ото льда. Лед в Амурском заливе находится в стадии активного разрушения. Можно наблюдать подвижки ледового поля и вынос его в залив Петра Великого.

Напомним, тонкий лед наиболее опасен, поэтому родителям и педагогам необходимо быть наиболее внимательными по отношению к детям и подросткам. Важно следить, чтобы они не ходили на водоемы и тем более не выходили на тонкий лед.

Екатерина Брязгунова