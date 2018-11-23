На скале «Камчатский камень» прошли необычные тренировки, сообщает DEITA.RU.





От грамотных и слаженных действий спасателей зависят жизни людей, поэтому отработка практических навыков – одна из составляющих успешной работы.





Спасатели регулярно повышают свой опыт: проходят учения по десантированию из вертолета, спасению людей из-под завалов….. Постоянный тренинг просто необходим – склоны Камчатки не прощают беспечности.





И одно из важных направлений в работе занимает горная подготовка: отработка навыков работы с альпинистским снаряжением, передвижение в связках, методика поиска людей, попавших в лавину.





«Спасатели должны знать основные элементы горного рельефа и пещер, признаки изменения погоды, приемы и способы передвижения в горах и пещерах, - рассказал начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков, - также регулярно проводятся занятия по поиску пострадавших в результате схода снежных лавин, обвалов, оползней, селей, изучаются приемы и способы извлечения пострадавших из трещин, пещер, из-под снега, льда, способы транспортировки, а также правила безопасного поведения в горах и пещерах, чтобы затем применять полученные знания на практике».





В случае происшествия в горах, все эти знания помогут оказывать своевременную и необходимую помощь людям, попавшим в беду.





Спасатели вновь обращаются к жителям и гостям полуострова: путешествуя в горах, необходимо грамотно выбирать маршруты и избегать попадания в лавину.





Зачастую «путешествия» на снегоходах и горных лыжах происходят на значительном отдалении от населенных пунктов. И если сходит лавина, спасателям необходимо время, чтобы найти и прибыть на место ЧП, поэтому, отправляясь в горы, необходимо взять с собой полный комплект снаряжения – бипер, лопату, лавинный зонд, спутниковый телефон.





Инна Эстрина