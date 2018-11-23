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Source Центр Управление в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На скале «Камчатский камень»  прошли необычные тренировки, сообщает DEITA.RU.

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От  грамотных и слаженных действий спасателей зависят жизни людей, поэтому отработка практических навыков – одна из составляющих успешной работы. 

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Спасатели регулярно повышают  свой опыт: проходят учения по десантированию из вертолета, спасению  людей из-под завалов….. Постоянный тренинг просто необходим – склоны Камчатки не прощают беспечности. 

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И одно из важных направлений в работе занимает горная подготовка: отработка навыков работы с альпинистским снаряжением, передвижение в связках, методика  поиска людей, попавших в лавину.  

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«Спасатели должны знать основные элементы горного рельефа и пещер, признаки изменения погоды, приемы и способы передвижения в горах и пещерах, - рассказал начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков, -  также регулярно проводятся занятия по поиску пострадавших в результате схода снежных лавин, обвалов, оползней, селей,  изучаются приемы и способы извлечения пострадавших из трещин, пещер, из-под снега, льда, способы транспортировки,  а также правила безопасного поведения в горах и пещерах, чтобы затем применять полученные знания на практике».

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В случае происшествия в горах, все эти знания помогут оказывать своевременную и необходимую помощь людям, попавшим в беду.

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Спасатели  вновь обращаются к жителям и гостям полуострова: путешествуя в горах, необходимо грамотно выбирать маршруты и избегать попадания в лавину. 

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Зачастую «путешествия» на снегоходах и горных лыжах  происходят на значительном отдалении от населенных пунктов. И если сходит лавина, спасателям необходимо время, чтобы найти  и прибыть на место ЧП, поэтому, отправляясь в горы, необходимо взять с собой  полный комплект снаряжения – бипер, лопату, лавинный зонд, спутниковый телефон.

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Инна Эстрина

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