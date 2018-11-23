Днем в пятницу, 8 марта, во Владивостоке пожарные спали женщину, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в управлении, в 15 часов 28 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что на улице Окатовой Дальневосточной столице произошло возгорание в квартире на третьем этаже.

Через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Тут же они обнаружили, что из окна валит сильный дым. Вскоре удалось установить, что в жилом помещении горят пища на плите, шкаф и стол.

В задымленной квартире спасатели обнаружили хозяйку, которой помогли выйти на улицу. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

В 15 часов 44 минуты возгорание удалось локализовать, а в 16 часов 19 минут — локализовать.

Екатерина Брязгунова