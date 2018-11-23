В Приморском крае на 1000 женщин приходится 918 мужчин, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

Как отмечают приморские статистики, устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 49 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни у женщин в Приморском крае при рождении в 2017 году составляет 75.5 лет (по России – 77.6). Ожидаемая продолжительность жизни приморских мужчин меньше на целых 10 лет.

Средний возраст жительницы Приморья составляет 42 года, то есть она на 5 лет старше приморского мужчины. Шансов удачно выйти замуж у нее не так много - в органах ЗАГС в 2018 году было зарегистрировано 14.6 тысяч браков (на 7% меньше, чем за 2017 год) и 9.6 тысяч разводов (больше на 4%). На 1000 заключенных браков пришлось 657 разводов (в 2017 - 592).

Дмитрий Санников