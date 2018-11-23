Сотрудники ДВО РАН, начиная со 2 марта 2019 года вдруг увидели под окнами института такую строительную активность – которой не видели никогда! В считанные минуты вырублен лес, поставлен забор и ведутся земельные работы. Что же собираются строить на землях Академгородка – дома для молодых учёных? Новый институт? Лабораторию для работы с опасными объектами? Вовсе нет – строятся элитные многоэтажки. На вопросы и даже крики о помощи ответ один - руководство ДВО РАН отдало земли Академгородка в частные «честные» руки, которые позволили прийти с пилой и топором, чтобы свалить науку ДВО РАН, срубить её под корень.

О том, как развиваться науке на Дальнем Востоке, о том, как выполняются наказы Президента, обещания губернатор – и как защищает академическую землю председатель ДВО РАН – в нашем сегодняшнем эфире на Радио МедиаМетрикс Владивосток. Гости студии – научные сотрудники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Сергей Китань и Евгений Чусовитин. Ведущий эфира - Татьяна Вшивкова, с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Начало эфира - 7 марта в 15:00.