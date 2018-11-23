Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, почему Венесуэла отказалась принять гуманитарную помощь, навязанную ей США, сообщает DEITA.RU.

Патрушев заявил, что Вашингтон, проявляя «сарказм и высокомерие» по отношению к жителям Венесуэлы, навязывает гуманитарную помощь, при этом предполагается, что ее не примут. Вместе с тем, Пентагон усиливает группировку войск в регионе, чтобы задействовать их в операции по отстранению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, пишет РИА ФАН.

«И венесуэльский народ это хорошо понимает. Отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента», — заявил секретарь Совета безопасности РФ.



Таисия Масина