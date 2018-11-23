Агентство перспективных разработок министерства обороны США (DARPA) разрабатывает проект под названием «Подкопщик», в который входит концепция ведения операций на территории противника с применением тактических туннелей. Бюджет первого этапа реализации этого проекта составляет 11 миллионов долларов, сообщает DEITA.RU.

Речь идет об использовании подземных ходов для оперативного снабжения войск, а также проведения поисково-спасательных операций. В DARPA отметили, что хотя ВС США обладают средствами для обнаружения и уничтожения вражеских туннелей, они не могут сооружать собственные. Более того, у американских сил нет необходимого опыта в этой сфере.

«Ни одна из военных специальностей не предусматривает обучение строительству тактических туннелей, и нет никаких технологий или оборудования, которые позволяли бы прокладывать и использовать туннели», — отметили в DARPA. Новый проект должен изменить сложившуюся ситуацию, пишет РИА ФАН.



Использование туннелей для ведения боевых действий стало актуальным для ВС США в начале этого столетия после того, как американские войска приступили к проведению боевых операций на Ближнем Востоке. В этих регионах туннели активно используются местными боевиками в качестве элементов линий снабжения, а также маршрутов отхода и эвакуации. С другой стороны, агентство DARPA известно рядом фантастических проектов и концептов, которые так и не были реализованы из-за их дороговизны, чрезмерной сложности или неэффективности. Как пишет RT, проект «туннельной войны» может быть еще одной подобной идеей.



Напомним, что ранее в Пентагоне признали отставание США от России в сфере гиперзвукового оружия. В заявке DARPA отмечается, что США намерены разработать собственную устойчивую к аэродинамическому нагреву переднюю кромку крыла, которая является главным элементом гиперзвукового летательного аппарата.



Таисия Масина