Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление о том, что США собираются приобрести для Венесуэлы крупную партию оружия, сообщает DEITA.RU.

Она рассказала, что груз доставят в Венесуэлу на транспортных самолетах в начала марта через территорию соседней страны. Как пишет Regnum, Захарова подчеркнула, что в данной истории «прослеживается украинский след».

Ранее Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом, его признали несколько стран, в том числе США. Николас Мадуро, победивший на выборах, разорвал отношения с Америкой, что стало поводом для крупного политического скандала.

Таисия Масина











