США
Source «Deita.ru»
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Конгресс США запретил американскому правительству признавать Крым российским регионом. Соответствующий законопроект одобрен единогласно, сообщает DEITA.RU.  

Документ запрещает американскому правительству «признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами»,  пишут Известия.

Также он запрещает «оказывать какую-либо помощь», подразумевающую признание региона частью России.

При этом президенту США разрешено делать исключения, исходя из «интересов национальной безопасности Соединенных Штатов».

Таисия Масина

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