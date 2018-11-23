Конгресс США запретил американскому правительству признавать Крым российским регионом. Соответствующий законопроект одобрен единогласно, сообщает DEITA.RU.

Документ запрещает американскому правительству «признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами», пишут Известия.



Также он запрещает «оказывать какую-либо помощь», подразумевающую признание региона частью России.



При этом президенту США разрешено делать исключения, исходя из «интересов национальной безопасности Соединенных Штатов».



Таисия Масина