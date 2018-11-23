В Кавалерском районе проводится проверка по факту серьезной аварии, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступила информация о том, что на 293-м километре автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» в результате жесткого ДТП пострадали люди. На место аварии прибыли медики и стражи порядка.

Установлено, что Toyota Corona двигалась из поселка Рудного в сторону Кавалерово. В какой-то момент автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus.





В аварии пострадали водитель Toyota и его пассажир, которому потребовалась госпитализация.

Водитель, спровоцировавший аварию, имеет стаж вождения 17 лет. К ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В момент ДТП был трезв.

Екатерина Брязгунова