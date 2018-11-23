Самых богатых российских актеров назвали эксперты, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, возглавляет пятерку Дмитрий Нагиев. Его активы, по оценкам экспертов превышают три миллиона 200 тысяч американских долларов.

Второе место занимает Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов США. Третье место разделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков, заработавшие по миллиону долларов каждый.

На пятом месте Данила Козловский, отставший от ближайших конкурентов на 100 тысяч американских долларов. При этом, эксперты не учли доходы Козловского от концертной деятельности.

Дмитрий Санников