Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный ресурс «Проспект Мира» в понедельник, 25 февраля.

Женщину также обязали выплатить пострадавшему полицейскому Дмитрию Данилову моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел на оппозиционном митинге 5 мая 2018 года. По словам женщины, она не участвовала в акции, а просто проходила мимо и решила понаблюдать за происходящим. Когда она увидела, как силовики волокут одного из задержанных по по асфальту в автозак, то решила вмешаться, так как молодой человек находился без сознания. Подоляк попыталась обратить внимание полицейского на плохое самочувствие участника акции.

Михаил Грач