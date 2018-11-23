полиция
Source «Deita.ru»

Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональный ресурс «Проспект Мира» в понедельник, 25 февраля.

Женщину также обязали выплатить пострадавшему полицейскому Дмитрию Данилову моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел на оппозиционном митинге 5 мая 2018 года. По словам женщины, она не участвовала в акции, а просто проходила мимо и решила понаблюдать за происходящим. Когда она увидела, как силовики волокут одного из задержанных по по асфальту в автозак, то решила вмешаться, так как молодой человек находился без сознания. Подоляк попыталась обратить внимание полицейского на плохое самочувствие участника акции.

Михаил Грач

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