Средняя ставка по ипотеке в стране увеличилась в январе до 9,87%, сообщает DEITA.RU по материалам Банка России.

В январе 2018 года тот же показатель - средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,85%.

Накануне депутаты Государственной Думы разработали принципиально новый способ накопления гражданами средств на взнос по ипотечному кредитованию.

Суть предложения депутатов состоит во введении жилищных депозитов. По замыслу разработчиков документа, с помощью безотзывных банковских вкладов можно будет собрать первый взнос, после чего получить кредит со сниженной процентной ставкой.

Дмитрий Санников