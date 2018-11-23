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Средняя ставка по ипотеке в стране увеличилась в январе до 9,87%, сообщает DEITA.RU по материалам Банка России.
В январе 2018 года тот же показатель - средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,85%.
Накануне депутаты Государственной Думы разработали принципиально новый способ накопления гражданами средств на взнос по ипотечному кредитованию.
Суть предложения депутатов состоит во введении жилищных депозитов. По замыслу разработчиков документа, с помощью безотзывных банковских вкладов можно будет собрать первый взнос, после чего получить кредит со сниженной процентной ставкой.
Дмитрий Санников
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