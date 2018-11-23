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Вице-премьер Виталий Мутко пообещал снижение процентной
ставки по ипотеке, сообщает DEITA.RU.
В ходе недавнего разговора с журналистами заместитель главы правительства сообщил, что в соответствии с поручениями президента государственным банкам необходимо искать возможности для снижения ставки по ипотеке до 8% годовых.
По словам Мутко, даже если основные банки не будут соответствовать тренду на снижение ипотечной нагрузки и улучшению условий взятия ипотеки для граждан, это задачу должно поддержать правительство путём субсидирования.
Напомним, согласно данным Банка России, 2018 году средняя ставка по ипотеке в России составила 9,56% годовых.
Дмитрий Шевченко
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