Следователи выехали в место происшествия в один из домов по улице Борисенко во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

По имеющейся информации, при проведении перепланировки в квартире жилого дома произошло обрушение стены. В результате трагедии один человек погиб, второй госпитализирован. О состоянии его здоровья ничего не известно.

DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Брязгунова