Следственный комитет на транспорте проводит проверку по факту столкновения российского судна с мостом в Южной Корее, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, грузовое судно Seagrand (приписка к порту г. Владивостока), следуя по направлению к Пусану из соседнего порта Пхохан Южной Корее, при проходе под пролетом моста, задел носовой мачтой участок между опорами моста. В результате корпус сухогруза получил повреждения.

Как стало известно агентству, местные власти планируют арестовать корабль и будут держать его до выплаты компенсации за нанесенный городской инфраструктуре ущерб.

Таисия Масина