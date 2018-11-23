судно
Source Deita.ru
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Следственный комитет на транспорте проводит проверку по  факту столкновения российского судна с мостом в Южной Корее, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, грузовое судно Seagrand (приписка к порту г. Владивостока),  следуя по направлению к  Пусану из соседнего порта Пхохан  Южной Корее, при проходе под пролетом моста, задел носовой мачтой участок между опорами моста. В результате корпус сухогруза  получил повреждения.

Как стало  известно агентству, местные власти планируют арестовать корабль и будут держать его до выплаты компенсации за нанесенный городской инфраструктуре ущерб.

Таисия Масина

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