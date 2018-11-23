Дорожно-транспортное происшествие с участием маленькой девочки произошло в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в отделе МВД России по Надеждинскому району.

Трагедия разыгралась в районе дома №82 на улице Лазо, когда 36-летняя женщина за рулем автомобиля Митсубиси Кольт двигалась со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. В это же время 8-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате удара ребенок получил тяжелые травмы. Прибывшие на место аварии медики ничем не смогли помочь девочке, она скончалась на месте.

На данный момент устанавливаются все подробности произошедшего.

Напомним, ранее ГИБДД озвучило, что наезд на пешехода остается самым частым видом ДТП. Давят людей, не только неосторожно перебегающих дорогу в неположенном месте, но и на «зебре» и даже тротуарах.

Таисия Масина