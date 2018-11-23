В утренние часы в полицию позвонил житель одного из домов на улице Толстого Владивостока и сообщил, что в его квартире убили мужчину, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам 57-летнего горожанина, на теле погибшего знакомого имеются множественные ножевые ранения.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили труп 54-летнего потерпевшего, чье тело направили в морг для проведения необходимых экспертиз. Владелец жилища пояснил, что накануне к нему пришли двое знакомых, между которыми в ходе распития спиртного возник конфликт.

Мужчина успокоил товарищей, а затем уложил всех спать и сам отошел ко сну. Никакого шума ночью он не слышал, а уже утром обнаружил погибшего и вызвал полицию.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали 47-летнего подозреваемого в преступлении, которого доставили в отделение для разбирательства. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина с помощью ножа расправился с оппонентом, пока тот спал.

Игорь Бегунов