Любимое место отдыха российских туристов не радует постоянными происшествиями, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о самом большом острове Таиланда - Пхукете. Здесь слон напал на итальянских туристов – один упал со спины животного и сломал ногу, второго слон ударил в живот. Сейчас идут разбирательства.

Кроме того, неподалеку от побережья одного из островов Симиланского архипелага, затонул дайв-бот с семью тайскими гражданами и четырьмя иностранцами. К счастью, никто из находившихся на борту людей не пострадал, все они смогли выбраться на берег.

Попавшим в ДТП в округе Сави повезло гораздо меньше. По данным Пхукет news, у микроавтобуса, перевозившего людей с Пхукета в Бангкок, лопнуло колесо, после чего он вылетел на разделительную линию и врезался в дерево. Из 10 человек четверо погибли сразу, еще двое скончались в больнице. Все выжившие пассажиры и водитель получили травмы. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое.

Таисия Масина



