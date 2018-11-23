Пал травы в районе Уссурийской объездной дороги с каждым днем становится более пугающим зрелищем, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, опубликованным в паблике dps.control, пламя бушует по обе стороны дороги. Несколько сот метров автомобилистам приходится ехать в густом смоге, когда открытое пламя подбирается прямо к автотрассе.

Отмечается, что проблема палов не исчезает в южной части Приморья уже не первую неделю. «Мы ехали неделю тому назад и горело... Не ужели всем все равно?» — задаются вопросом местные жители, которые уже задыхаются от гари.

Как отчитывается администрация региона, 23 февраля в Приморье потушены 14 лесных пожаров. Еще три на утро воскресенья, 24 февраля, оставались в статусе локализованных.

Екатерина Брязгунова