В Приморье строительная компания подвергнута крупному штрафу прокуратуры, сообщает DEITA.RU.

Действия застройщика, развернувшего спецтехнику и приступившего к монтажу фундамента на одном из земельных участков в черте Уссурийска, были пресечены сотрудниками местной прокуратуры.

В ведомстве уже заявили о том, что компания производила работы в нарушение законодательства, т.к. не имела на это никакой разрешительной документации.

Теперь глава строительной фирмы понесёт наказание в виде штрафа на сумму 520 тысяч рублей. Работа на участке прекращена до момента получения соответствующих разрешений на стройку.

Дмитрий Шевченко