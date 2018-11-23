Все новые способы чудесного обогащения чиновников и должностных лиц Большого Камня продолжают открывать правоохранительные органы, сообщает DEITA.RU.

Еще 5 лет назад в Большом Камне задумали благое дело – построить современный детский сад на 280 мест на улице Гагарина. Заключили муниципальный контракт, на стройке периодически появлялись представители краевых властей, наблюдая за ходом работ. Но все пошло не так. По плану детский сад должен был принять малышей еще в 2016 году, но фактически объект до сих пор не введен в эксплуатацию, и его очередной год сдачи – 2019.

Дело в том, что в мае 2016 года следственным отделом по г. Большой Камень СУ СК России по Приморскому краю установлены факты халатного отношения к своим служебным обязанностям работниками МКУ «Служба единого заказчика» г. Большой Камень при строительстве объекта «Детский сад на 280 мест по ул. Гагарина», сообщил DEITA.RUисточник в правоохранительных органах края.

По версии следствия, в декабре 2015 года директор МКУ «Служба единого заказчика», используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, в нарушение положений муниципального контракта на поставку материалов по указанному детскому саду, а также в требований законодательства РФ, без проведения соответствующей экспертизы поставленного материала, принял от поставщика - ООО «ПримСтройТрест» стройматериалы, не отвечающие требованиям проекта и муниципального контракта. Вследствие чего на расчетный счет ООО «ПримСтройТрест» были перечислены денежные средства в общей сумме 3 682 366,02 рублей, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Как считает следствие, применение подмененных материалов могло создать угрозу жизни и здоровью воспитанников детского сада после завершения строительных работ, а также причинило ущерб бюджету муниципального образования и бюджету Приморского края на указанную выше сумму. Директору МКУ «Служба единого заказчика» уже предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

Отдельное уголовное дело было выделено по фактам хищения бюджетных денежных средств в сумме более 1 миллиона рублей на поставку материалов по объекту «Детский сад на 280 мест по ул. Гагарина». Как считает следствие, в декабре 2015 неустановленное лицо из числа работников ООО «ПримСтройТрест», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, из корыстной заинтересованности, с целью хищения и обогащения, за счет средств, оплаченных МКУ «Служба единого заказчика» за поставку материалов, в нарушение заключенного с данным МКУ муниципального контракта поставило стройматериалы, не соответствующие техническому заданию. По версии следствия, произошел обман заказчика, путем предоставления подложного экологического сертификата соответствия на стройматериалы. Уголовное дело находится в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю.

Дмитрий Санников