Студенты Дальневосточного федерального университета провели серию одиночных пикетов у стройки музейно-театрального комплекса в районе Малого Аякса, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Подслушано в ДВФУ».

Как рассказали студенты, с начала февраля работа не прекращается после 22:00, а шум не останавливают даже закрытые окна. По их словам, вызовы в полицию безрезультатны, письма генеральному директору остаются без ответа, официальные запросы обрабатываются долго, а спать в тишине хочется уже сейчас. Как считают студенты, имеет место быть прямое нарушение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края».



Массовый митинг делать не стали, поэтому партнерами студентов стали Гарольд, Рикардо Милос и прочие мемные персонажи. Синяки под глазами от недосыпания как основной атрибут. Вместо лозунгов и криков - жизненные мемы, идеально подходящие под ситуацию и отражающие состояние каждого студента. Алкоголь после 22:00 покупать нельзя, зато шуметь можно?





Охрана на стройке не давала покоя, а потому долго пикет не просуществовал.

«Когда я стоял на одиночном пикете охранник как бы невзначай крутился возле меня и все спрашивал, что ты тут делаешь? Чего ты там притих? Первый раз я не ответил, так он начал ругаться и говорить, что оперативников вызовет, ругался что я стою на бордюре, а это видите ли частная территория и мне еще говорит вот я за бордюр не хожу и ты тоже», - говорит участник пикета.

Напомним, что в районе Малого Аякса идет строительство нового музейно-театрального комплекса. По проекту, здесь должны разместиться жилые корпуса для сотрудников и специалистов театрально-образовательного и музейного комплекса, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского, филиал Академии балета им. Вагановой, средняя общеобразовательная школа и интернат для детей, которые будут обучаться музыке и балету.

Между тем, ДВФУ несколько лет ждет запланированного строительства второй очереди кампуса, включая новые учебные корпуса, лаборатории, библиотеку, технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Дмитрий Санников