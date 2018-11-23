Юный стрелок планировал устроить бойню в канун праздника Дня защитника Отечества, сообщает DEITA.RU.

Мечтам бывшего выпускника школы №30 города Хабаровска не дали осуществиться сотрудники ФСБ, которые задержали 18-летнего студента одного из Хабаровских техникумов. Александр О. намеревался устроить бойню в стенах родной школы в канун праздника, но 21 февраля уже был задержан по подозрению в подготовке теракта в школе.

Как стало известно, его кумиром был печально прославившейся на весь мир убийца – Андерс Беринг Брейвик, который 22 июля 2011 года совершил два самых кровавых теракта в столице Норвегии Осло и на острове Утёйа (озеро Тюрифьорд), в результате которых погибли 77 человек.

Хабаровский студент планировал совершить показательное массовое убийство, и для этого уже было подготовлено оружие и патроны.

Напомним, как уже рассказывало DEITA.RU, трагедия в городе Керчи, где такой же «одинокий убийца» 17 октября 2018 года устроил стрельбу в керченском колледже. Тогда жертвами трагедии стал 21 человек, а 73 получили ранения разной степени тяжести.

Инна Эстрина