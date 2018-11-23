Российских студентов и тех, кто с ними взаимодействует, с приходом весны ждут некоторые перемены, сообщает DEITA.RU.

Так, завтрашнего дня с силу вступает ГОСТ для услуг, которые предоставляются в студенческих общежитиях. Теперь рекомендуется осуществлять уборку санузлов и душевых минимум один раз в день, а постельные белье меняться не реже, чем один раз в неделю. Общежития должны быть обеспечены санузлами из расчета не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и одной душевой кабины на 10 проживающих. Рекомендуется обустроить раздельные санузлы и душевые кабины для мужчин и женщин

В документе говорится, что в комнате может проживать не более четырех человек, при это на каждого из них должно быть выделено не менее 6 кв.м.

ГОСТом предусмотрено обеспечивать студентов, которые живут в общежитии, утюгами, гладильными досками и фенами. Помимо этого, в общежитии должен иметься доступ к аптеке и возможность вызвать "скорую".

Ирина Петрова