Учащиеся Дальневосточного Федерального университета возмутились решением руководства запретить продажу энергетических напитков на территории кампуса и подписали соответствующую петицию, сообщает DEITA.RU.

На портале change.org студенты ДВФУ разместили петицию о том, чтобы разрешить продажи тонизирующих безалкогольных напитков в магазинах на территории университета.

«Мы, студенты ДВФУ, просим внести поправки в закон и разрешить продажу безалкогольных энергетических напитков на территории кампуса только по паспорту и лицам старше 18 лет. В связи с тем, что университет нередко посещают школьники, продажа в вендинговых автоматах является незаконной, но в мини-маркетах, расположенных на территории кампуса, кассиры вправе потребовать паспорт для установления возраста покупателя» - заявлено в тексте сообщения.





По словам авторов петиции, необходимо внести дополнения к существующему законопроекту, так как студент, как правило, является совершеннолетним человеком и согласно закону он имеет полное право покупать и употреблять безалкогольные тонизирующие напитки.

«Энергетики среди студентов имеют очень важное практическое применение во время сессии и особенно трудные бессонные ночи. Мы считаем важным вернуть продажу энергетиков на территории кампуса», - рассказал один из инициаторов идеи.

Максим Низкодубов

