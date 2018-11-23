Экспорт воды из озера в Китай откладывается, передаёт DEITA.RU.



Согласно сообщению правительства Иркутской области, иск о приостановке строительства завода к строителям подала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Контролирующее ведомство выявило нарушение требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».

По данным прокуратуры строители допустили потёки нефтепродуктов и свалки отходов, а также не имели разрешения на снятие почвенного грунта для строительства подводных траншей. Кроме этого, руководством компании была нарушена процедура общественных слушаний о создании завода на территории Байкала.

Губернатор края обратился к министру природных ресурсов с просьбой о проведении дополнительной проверки заключения государственной экологической экспертизы на строительство предприятия.

Ранее DEITA.RU сообщала о проверках строительства правозащитниками, которые также усмотрели ряд нарушений.

Дмитрий Шевченко