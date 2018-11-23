16 March 2019, 15:36
Суд отпустил депутата, обвиненного в трехмиллиардной взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовывать депутата Государственной Думы Вадима Белоусова, сообщает DEITA.RU.
Депутат был задержан правоохранителями по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей. Однако, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя о взятии фигуранта под стражу.
По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Белоусов совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаил Юревичем получили взятку от руководителя холдинга, занимающегося дорожным обслуживанием.
Дмитрий Санников
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