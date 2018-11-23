В понедельник, 25 февраля, Сахалинский областной суд объявил перерыв по апелляции бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина из-за жалоб на плохое самочувствие, сообщает DEITA.RU.

По словам экс-губернатора, с прошлого года у него значительно ухудшилось здоровье, отмечается повышенное артериальное давление, и он хочет пройти медицинский осмотр, чтобы лечение было скорректировано.

Хорошавин просил вызвать карету скорой помощи в суд, но в этой просьбе ему было отказано. Однако судья все-таки решил сделать перерыв до 14 часов 30 минут, а не до вторника, как просил осужденный.

В первый половине дня Александра Хорошавина обследуют в СИЗО, а затем в зале суда будет постоянно присутствовать фельдшер следственного изолятора.

Напомним, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин 9 февраля 2018 года был приговорен к 13 годам лишения свободы и отбыванием наказания в колонии строго режима. Также он оштрафован на полмиллиарда рублей и лишен государственных наград за 10 взяток и легализацию преступных доходов.

Екатерина Брязгунова