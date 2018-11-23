В Приморье суд отпустил домой участника скандальной истории с наказанием пятиклассника, сообщает DEITA.RU.

Как передает спецкорр DEITA.RU из зала заседания суда в Большом Камне, мера пресечения в о ношении него не избрана. Сегодня, 24 февраля, его освободили из изолятора временного содержания.

Напомним, школа номер 2 в Большом Камне прославилась на всю страну после того, как отец ученицы, попавшей в больницу с подозрением на разрыв селезенки, наказал ее обидчика, окунув его головой в унитаз. На мужчину было заведено уголовное дело. В связи с этим был организован флешмоб в поддержку мужчины, так как многие посчитали, что во многом виновато руководство школы и города. Родители учеников класса неоднократно обращались в соответствующие инстанции с просьбой решить проблему с пятиклассником, который не давал покоя детям, обижая их.

Ирина Петрова