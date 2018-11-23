Судьбу животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье решит консилиум экспертов четырех академических институтов и произойти это может во второй половине марта, сообщает DEITA.RU .Об этом расскзаал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Он добавил, что консилиум сформирован на базе четырех академических институтов Российской академии наук, из них два находятся на Дальнем Востоке, это Дальневосточный федеральный университет, это ННЦ биологии моря, это Институт географии, а также Институт им. Северцева в Москве.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу.



Таисия Масина



