Певица Шакира предстанет перед судом. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, что является серьезным нарушением закона, сообщает DEITA.RU.

По данным агентства Europa Press, судить ее будут этим летом в Испании. Иск прокуратуры связан с несколькими эпизодами уклонения от уплаты налогов. Рассмотрен иск будет суд города Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона.

По мнению прокуратуры, певица скрыла порядка 14,5 млн евро, используя для этого 14 компаний в офшорных зонах, таких как Панама, Каймановы и Виргинские острова.

Власти Испании считают, что колумбийская певица четыре года уклонялась от налогов, но фактически жила в стране. На учет в налоговые органы страны встала лишь в 2015 году.

Ирина Петрова