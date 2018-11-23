Майора Черноморского флота с гражданской супругой осудили за шпионаж в пользу Украины, сообщает DEITA.RU.

История госизмены началась, когда женщина находилась на Украине. Там она была завербована спецслужбами, решив привлечь к исполнению задания своего гражданского супруга. За деньги женщина предложила мужчине выдавать доверенные ему по службе в ВС РФ сведения военного характера, составляющие государственную тайну.

Находясь на службе, пишет РГ, бывший офицер на сотовый телефон сфотографировал секретные материалы о Черноморском флоте. Смартфон он передал своей сообщнице, которая должна была по интернету отправить материалы заказчикам. Однако шпионов задержали сотрудники ФСБ.

Следствие и судебные слушания продолжались более года. Мужчине назначено наказание в виде десяти лет колонии строго режима, женщине - девять лет в исправительной колонии общего режима.



Таисия Масина