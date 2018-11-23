В самом автомобильном городе России такая картина не редкость, сообщает DEITA.RU.

На этот раз неприятности подстерегали жителя Владивостока в районе улицы Спортивной. В среду, 13 февраля, в разгар дня не повезло владельцу авто Honda Fit, которую безжалостно заграбастал эвакуатор. Многие автомобилисты, завидев работающий автопогрузчик, спешно сворачивали с намеченного маршрута. Оживленное место пересечения «торговых путей» Владивостока на время работы эвакуатора не пополнилось новыми машинами.

Теперь владельцу Honda Fit (как и всем, чей автомобиль увез эвакуатор), предстоит поход в городскую ГИБДД (улица Фонтанная, 10). Там необходимо взять у инспектора разрешение и квитанцию на оплату штрафа за нарушение. Затем путь также неизменный: потратить времени, чтобы отыскать свой автомобиль на одной из арестплощадок Владивостока. Так же владелец должен заплатить еще и за работу эвакуатора. Трат времени и денег не избежать.

«Конечно, автомобилисты знают, что нарушают правила, — рассказал в беседе с DEITA.RU водитель с 15-летним стажем Николай Петрович, — но никто почему-то не штрафует ответственных лиц, которые должны обеспечить самый автомобильный город России парковками. Много их видели?» — заметил собеседник.

Работающие на улицах эвакуаторы и отсутствии достаточного количества парковок — многолетняя головная боль Владивостока. Но пока она (боль), почему-то мучает только автомобилистов.

Инна Эстрина