В дневное время в скорую позвонили жильцы одного из домов по улице Светланской и сообщили, что пожилую соседку ранили ножом. Прибывшие врачи диагностировали у 64-летней пострадавшей проникающую рану спины и госпитализировали ее в реанимацию, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники полиции установили, что ножевое ранение пенсионерке нанес ее собственный 40-летний сын, с которым у нее произошел конфликт. Оперативники выяснили, что мужчина в момент нападения был трезв и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Внятно объяснить причины своего поступка задержанный не смог.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов