Несколько предпринимателей поплатились за торговлю в поселке Трудовое, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывают сотрудники административно-территориального управлением Советского района.

Шестерых человек обвиняют в незаконной торговле фруктами, овощами и непродовольственными товарами. У пяти граждан отсутствовало разрешение на торговлю, а у одного имеются документы, но вместо разрешенной лавки поставлен киоск.

Теперь предприимчивым торговцам надлежит заплатить штраф и привести документы в порядок во избежание дальнейших проблем с законом.

Анастасия Туркова