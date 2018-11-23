Сотрудники "Рогвардии" 64 раза за сутки выезжали по тревожной кнопке из-за действий приморцев, сообщает DEITA.RU.

В Приморье покупатели не всегда отличаются добропорядочностью. Так, за сутки в Уссурийске работники торговых павильонов трижды за сутки воспользовались тревожной кнопкой,выведенной на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Во всех трех случаях покупатели пытались вынести из супермаркетов продукты, не расплатившись за товар. По оценке администраторов, в двух случаях ущерб составил свыше 1500 рублей, в одном свыше 2500 рублей. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

А во Владивостоке росгвардейцы предотвратили кражу с охраняемого объекта. Сигнализация сработала в коттедже, расположенном на ул. Шевченко в районе станции Океанской. Оперативно прибывшая по сигналу группа задержания спугнула вора, не дав осуществить преступный умысел. В ходе осмотра территории росгвардейцы обнаружили разбитое стекло, через которое злоумышленник пытался проникнуть в дом. Для собственника все обошлось без материальных потерь.

Ирина Петрова