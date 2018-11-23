Каждый автомобилист с маломальским опытом знает, что есть водители, которых крайне редко останавливают сотрудники ГИБДД, а есть такие, документы которых проверяет любой инспектор. При этом есть определенная «каста» водителей, которых сотрудники ДПС хотя и останавливают регулярно, тут же отпускают, порой даже не проверив документы. На вопрос: «Что же это за люди?», отвечает DEITA.RU.

Блогеры

Блогеров отличает от остальных водителей наличие видеокамеры в салоне. С такими автомобилистами инспектору связываться не любят. Ведь каждый уважающий себя блогер пытается вывернуть ситуацию таким образом, чтобы из нее получился хороший, а еще лучше скандальный репортаж. Разумеется, сотрудник ГИБДД в нем вряд ли будет представлен в положительном свете.

Чиновники

Чаще всего чиновников, передвигающихся на служебных автомобилях, в рабочее время сотрудники Госавтоинспекции стараются не трогать. Однако, когда вечером пересаживаются на личные авто, чиновники в разговоре со стражами порядка ведут себя вызывающе и грозят различными последствиями.

Пенсионеры

Инспекторы понимают, что если перед ними пенсионер, то у него настолько огромный опыт вождения автомобиля, что возможно он знает правила дорожного движения значительного лучше представителя ГИБДД. Опасаясь быть уличенным в незнании законов, гаишники с пожилыми людьми предпочитают не связываться.

Екатерина Брязгунова