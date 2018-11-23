В Саудовской Аравии, где в последнее время наблюдаются перемены в отношении к положению женщины в обществе, впервые в истории на высокую дипломатическую должность назначили не мужчину, сообщает DEITA.RU.

Так, местное новостное агентство SPA пишет, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд послом королевства в США.

Отмечается, что она является дочерью принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы. Высшее образование Рима получала в США.



Ирина Петрова



