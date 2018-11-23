В России предложили развивать гастрономический туризм, сообщает DEITA.RU.

Такую идею направили главе Минэкономразвития РФ Максиму Топилину специалисты Ассоциации культурно-гастрономического туризма.

Гастрономический туризм предлагают внести в разрабатываемую федеральную программу развития туризма России для того, что привлечь больше иностранных граждан к регионам страны.

Отметим, сейчас в концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» выделено пять приоритетных видов туризма: активный отдых, оздоровительный, круизный, экологический и культурно-познавательный.

Ранее корреспондент DEITA.RU поговорил с жителями Китая и выяснил, почему они выбирают российское направление для туризма.

Ирина Петрова