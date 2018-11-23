Серьезное ДТП произошло утром 8 марта на перекрестке улиц Днепровская, Выселковая и Снеговая во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Перекресток этот известен среди владивостокских автомобилистов частой аварийностью. Вроде бы и светофоров много, и пешеходы не бегают, но бьются друг о друга машины там постоянно.

Вот и на этот раз утром 8 марта не поделили дорогу Honda Fit и Toyota Prius с наклейками таксомоторного оператора. От сильного удара такси-гибрид перевернулось на крышу.

На место ДТП незамедлительно прибыли спецслужбы: аварийные комиссары, инспекторы ГИБДД и «скорая помощь».

Дмитрий Санников