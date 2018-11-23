Между Речицей и Романовкой произошло жёсткое лобовое ДТП, сообщает DEITA.RU.

Столкнулись Toyota Prius и микроавтобус Nissan Serena. В результате аварии "Приус" оказался в кювете. За рулем был таксист из Большого Камня. Микроавтобус получил сильные повреждения, но остался на трассе. Работает реанимация, есть пострадавшие.

По уточненным данным, водитель "Ниссана" получил перелом ноги и также доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Причины ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Василий Кучин