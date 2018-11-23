На автодороге Бухта Лазурная – Щитовая – Владивосток произошло ДТП с участием такси, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
39-летний водитель одной из фирм такси двигался в направлении бухты Лазурная. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на полосу встречного движения, после чего совершил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием. При этом автомобиль совершил столкновение с расположенным за дорогой бетонным сооружением.
В результате автоаварии водитель не пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются.
Василий Кучин
Загрузка...