На автодороге Бухта Лазурная – Щитовая – Владивосток произошло ДТП с участием такси, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

39-летний водитель одной из фирм такси двигался в направлении бухты Лазурная. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на полосу встречного движения, после чего совершил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием. При этом автомобиль совершил столкновение с расположенным за дорогой бетонным сооружением.

В результате автоаварии водитель не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

Василий Кучин