Водитель такси из приморского города Артёма заставил молодого парня измазать лицо зелёнкой за пользование его услугами без оплаты, сообщает DEITA.RU. Акт мести был записан таксистом на видео и выложен в инстаграм.

Кадры тут же разлетелись по сети и вызвали бурное обсуждение среди комментаторов: «Таксист выполнил свою работу, повозите на 1500 рублей, из них 1000 рублей на бензин, плюс процент на фирму, аренду авто», «Время для водителя 16 часов в сутки! Это чтоб таких возить за 100 рублей».

Как выяснилось позже, цена поездки составила полторы тысячи рублей, однако таких денег у парня с собой не оказалось. На основании видеоматериала начала проверка данного инцидента полицией.

Напомним, августе 2017 года таксист из Хабаровска облил зеленкой молодых людей, которые решили доехать до пункта назначения без оплаты. Позднее, когда инцидент получил широкую огласку, мужчина на видео самостоятельно умылся зеленкой в знак раскаяния.

Дмитрий Шевченко