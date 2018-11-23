Каждый восьмой заказ во Владивостоке выполняется женщиной-таксистом, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли исследователи портала inDriver.

На сегодняшний день Дальневосточная столица занимает четвертое место в рейтинге городов с самой большой долей женщин в общем числе водителей такси. Так, на первом месте Магадан. Там 17 процентов таксистов — женщины. На втором Якутск, 14 процентов водителей такси — представительницы прекрасной половины человечества. В Южно-Сахалинске таких таксистов 13 процентов, а во Владивостоке — 12 процентов. Топ-5 закрывает город Петропавловск-Камчатский. Там 10 доля таксистов — женщины.

Екатерина Брязгунова